Riqualificazione di Corso Marconi: al via i lavori

La Città di Torino ha proceduto oggi alla consegna dei lavori per la riqualificazione di corso Marconi, nel tratto compreso tra via Madama Cristina e corso Massimo D’Azeglio. Nei prossimi giorni l’appaltatore darà avvio alla cantierizzazione che, in questa prima fase, riguarderà il tratto tra via Madama Cristina e via Ormea.

Al termine dei lavori il viale centrale, di sezione di circa m. 10, sarà pavimentato in modo uniforme, in calcestruzzo disattivato, con guida ottica centrale in lastre di Luserna, e sarà completamente dedicato ai pedoni, che disporranno così di un percorso protetto, delimitato da siepi e con banchine alberate riqualificate.

Sui controviali permarrà la sosta in linea e sarà introdotta la “Zona 30” con viabilità condivisa tra biciclette e vetture, in collegamento tra via Nizza e il percorso ciclabile del Valentino, lungo corso Massimo d’Azeglio.

Le opere sono finanziate con fondi REACT EU – PON Metro e la durata prevista dei lavori è di circa otto mesi.

Torino, 24/10/2022 (16:00)

Comunicato n. 380/22