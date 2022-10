Le “mani dipinte” di Guido Daniele in mostra a Porte di Moncalieri

Con 30 opere che fondono arte e natura si presenta l’affascinante percorso espositivo che prende il nome di “Handimals – La Natura nelle Mani dell’Uomo”, in mostra fino al 30 ottobre al Centro Commerciale Porte di Moncalieri.

Da oltre vent’anni, il talentuoso artista Guido Daniele propone una forma originale di body painting e dipinge sulle mani animali di ogni tipo, da quelli selvatici a rischio di estinzione a quelli domestici che al giorno d’oggi spesso vengono abbandonati. L’effetto straordinariamente realistico e il loro linguaggio universale, ha reso virali in tutto il globo le opere del body painter.

La mostra fotografica “Handimals”, infatti, ha spopolato in Europa, a Dubai, e Taiwan fino in Costa Rica e Madagascar, per proseguire negli Stati Uniti con location d’eccezione come il Top of the Rock di New York, veicolando un messaggio a sfondo ecologico. La fugacità della pittura sulle mani di Daniele, allude alla fragilità della fauna del nostro pianeta e espone a gran voce l’importanza del rispetto e la salvaguardia del mondo animale in tutte le sue declinazioni.

Le “Manianimali” sono sbarcate anche nel torinese, presso il Centro commerciale Porte di Moncalieri che, con questa iniziativa, celebra la bellezza della natura e come il suo futuro sia proprio nelle mani dell’uomo. L’esposizione rimarrà allestita nella piazza principale davanti all’ipermercato fino al 30 ottobre. A riscontrare grande successo è stata la straordinaria live performance dell’artista che, utilizzando come tele le mani di alcuni visitatori, ha dato una dimostrazione stupefacente e d’impatto della sua arte.

Inoltre, Porte di Moncalieri ha organizzato anche 4 workshop didattici, che si tengono ogni sabato di ottobre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Questi laboratori creativi sono un’opportunità unica di intrattenimento ma soprattutto di formazione per i più piccoli, che rappresentano le generazioni del domani e dovranno essere in grado affrontare tali problematiche, per un mondo sempre più sostenibile.

Valerio Palumbo, Direttore del Centro Commerciale Porte di Moncalieri, dichiara: “Con la mostra Handimals, Porte di Moncalieri dà il via ad una serie di impegni a favore della comunità locale che trattano temi significativi come l’ecologia e il rispetto dell’ambiente. Questo importante evento è solo l’inizio di un percorso che verrà man mano svelato e che sarà susseguito da altrettante novità per il nostro Centro Commerciale”.

Per avere maggiori informazioni visita il sito www.portedimoncalieri.com