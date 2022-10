Premiate le aziende con gli Sport Innovation Awards

Nati nel 2019 gli Sport Innovation Awards rappresentano un momento di incontro tra le aziende che producono abbigliamento sportivo, dispositivi, servizi e attrezzature, centri di ricerca e categorie diverse di utilizzatori finali quali professionisti, scuole Federazioni nazionali, enti e associazioni di promozione sportiva, sia a livello professionistico sia amatoriale. La cerimonia di premiazione è stata organizzata da Sport Innovation Hub nell’ambito di ImpacTO (Sport Innovazione Futuro).

Presente all’evento l’assessore comunale Domenico Carretta che dopo aver ringraziato gli organizzatori per l’ospitalità e il lavoro svolto nel selezionare le aziende premiate, ha affrontato il tema dello sport e delle infrastrutture: “Tutte le cerimonie di questo genere sono sempre l’occasione per fare delle riflessioni – ha spiegato Carretta – . Il momento che stiamo vivendo ci ha indotto a cambiare rotta e trovare nuove soluzioni. Paghiamo il deficit della mappatura delle infrastrutture, ma abbiamo cominciato a intervenire su quelle che richiedono dei lavori urgenti. – ha proseguito l’Assessore – . Con i primi fondi del PNNR si è partiti con l’efficientamento energetico delle piscine che insieme agli interventi sulle strutture ammalorate rappresentano una parte importante del lavoro che ci vede impegnati per offrire la possibilità a tutti di praticare lo sport”.

Carretta ha anche ricordato la scelta del Parco del Meisino per realizzare un’area sportiva per tutti, totalmente inclusiva, accessibile e sicura. “La nuova Cittadella dello Sport che dovrà coniugare cultura e sport ” – ha detto l’assessore – è il luogo più adatto perché è sulla dorsale del Po ed è vicino a piste ciclabili e al Motovelodromo”.

Chiudendo il suo intervento l’assessore ha accennato alle importanti manifestazioni che Torino ospiterà nei nei prossimi mesi “Noi – ha ribadito Carretta – metteremo in campo tutte le nostre energie per renderle ancora più belle”.

