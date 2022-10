Ladro gentiluomo la fa scendere dall’auto per rubarle la borsetta

Una scusa per far scendere la donna dalla macchina e le ruba la borsa dal sedile. Il furto è avvenuto nel parcheggio del Carrefour di viale Giulio Cesare a Novara. Una signora aveva fatto la spesa e aveva posato i sacchetti nel bagagliaio dell’auto. Stava per partire quando al finestrino si è avvicinato un uomo, davvero molto gentile, che ha detto alla donna che aveva dimenticato alcune cose a terra. Lei è scesa dalla vettura ma non ha trovato nulla. Con stupore si è poi accorta che l’uomo così cortese si era allontanato e che la sua borsetta non c’era più.

