A Rivoli una tappa del Giro

Il Sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli, con il Vice Sindaco Laura Adduce e l’ Assessore allo Sport Andrea Filattiera, sono presenti oggi al Teatro Lirico Giorgio Gaber a Milano dove si presenta il Giro d’Italia 2023 e si definiscono i dettagli operativi della 106esima edizione della Corsa rosa.

In programma dal 6 al 28 maggio prossimi, il Giro vedrà Rivoli quale punto di arrivo di una tappa.

“Accogliamo con grandissimo entusiasmo la notizia che il prossimo Giro d’Italia farà tappa, per la prima volta a Rivoli, – afferma il Sindaco Andrea Tragaioli – dopo aver ospitato la scorsa primavera l’arrivo della Milano-Torino, la più antica corsa ciclistica del mondo. Siamo orgogliosi che la nostra città sarà di nuovo protagonista del ciclismo di alto livello. Abbiamo dimostrato di essere interlocutori affidabili e seri. L’Amministrazione comunale si adopererà per accogliere nel migliore dei modi questo evento straordinario.”

“E’ ufficiale! Per la prima volta Rivoli è città di arrivo di una tappa del Giro d’ Italia. Il passaggio della più importante corsa ciclistica italiana nella nostra Città è motivo di orgoglio e di grande importanza per questa Amministrazione. – afferma il Vice Sindaco Laura Adduce – Sarà un bel momento di sport per gli appassionati di ciclismo ma non solo. Oltre ad essere un importante appuntamento di competizione sportiva nazionale e internazionale, sarà anche di grande impatto turistico per Rivoli ed occasione per diffondere a livello mediatico il suo territorio e le bellezze culturali e commerciali.”

“L’ arrivo di una tappa del Giro d’ Italia a Rivoli, per la prima volta in 106 anni di storia, è elemento di grande orgoglio e mantiene un impegno che l’Amministrazione aveva annunciato nel suo programma appena tre anni fa– dichiara l’ Assessore allo Sport Andrea Filattiera – La città accoglierà con la carovana del Giro tanti appassionati delle due ruote e soprattutto molti visitatori, che impareranno a conoscere Rivoli grazie al passaggio della Corsa Rosa. Invitiamo fin d’ora tutti i cittadini a prepararsi a questo grande evento con tutto l’orgoglio che servirà a mostrare il meglio di Rivoli al Paese.”