In occasione della TTG Travel Experience, la fiera internazionale B2B del turismo che si svolge a Rimini dal 12 al 14 ottobre, Arcus Real Estate, società della galassia Percassi, ha presentato i suoi Outlet Village a migliaia di operatori del settore che hanno partecipato al più grande marketplace italiano del tursimo. Il nostro Paese beneficia di un’offerta turistica di eccellenza e della reputazione di patria della moda e dello shopping riconosciuta in tutto il mondo: la combinazione di questi due elementi dà agli operatori del settore l’opportunità di offrire ai propri clienti un mix di grande appeal per il turismo internazionale. La collaborazione tra le strutture ricettive, i tour operator e le “destinazioni dello shopping” assume sempre più un ruolo strategico e genera una nuova opportunità per l’offerta turistica del Bel Paese. Si può infatti scegliere una meta di viaggio per svariate ragioni: culturale, benessere, divertimento, ma sempre più spesso ormai è la possibilità di visitare una destinazione anche per lo shopping a condizionare l’itinerario del viaggio. Se lo shopping ha rappresentato in passato una componente accessoria del viaggio, oggi gli acquisti stanno assumendo rilievo crescente in ambito turistico, diventando sempre più una delle motivazioni primarie della scelta della meta turistica, soprattutto per i turisti extra-EU. A conclusione della stagione turistica estiva, i numeri del turismo in Italia si sono riavvicinati a quelli del periodo antecedente al Covid, facendo tornare le presenze turistiche ai livelli pre-pandemia. Piemonte e Sicilia sono tra i protagonisti di un trend che vede attenzione crescente da parte degli operatori turistici long haul, che organizzano viaggi di gruppo e FIT nella Penisola da nord a sud, grazie al patrimonio culturale, all’offerta enogastronomica ed alle ricchezze del territorio che queste due regioni hanno da offrire. Con Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village, i progetti premium di Arcus Real Estate sono ormai vere e proprie “Shopping Tourism Destination”: poli di attrazione turistica, oasi del lusso pensate per soddisfare le esigenze del visitatore con un’offerta di brand varia e di alto profilo, servizi di ospitalità 5 stelle, apertura sette giorni su sette e soprattutto prezzi scontati tutto l’anno fino al 70%. La presenza di Arcus Real Estate alla fiera per la promozione del turismo mondiale in Italia è concepita come momento di incontro con i tour operator e con gli operatori del settore, volto a presentare i progetti di Outlet Village, ormai delle vere e proprie shopping tourism destinations. A conclusione della fiera, Arcus Real Estate ha organizzato 2 post tour a cui parteciperanno 23 tra i più importanti buyer della fiera TTG che avranno così modo di scoprire il territorio siciliano e piemontese, vivere l’esperienza in prima persona e poterla così trasmettere ai propri clienti una volta rientrati in patria. “Scents of Sicily” è il nome del tour riservato al Sicilia Outlet Village che porterà i buyers a scoprire il meraviglioso territorio della Sicilia Orientale con visite guidate di Ortigia, del Parco Archeologico Neapolis di Siracusa, del Sito Unesco di Villa Romana del Casale a Piazza Armerina. Non mancherà inoltre la visita della città di Noto, perla del barocco italiano e del caratteristico borgo di Marzamemi. Tappa immancabile quella al Sicilia Outlet Village per qualche ora di shopping e relax tra i 140 negozi dei brand più famosi. “Discovering Piedmont”, il secondo tour, dedicato al Piemonte, include la visita guidata del centro della città di Torino e dell’imperdibile Reggia di Venaria e del Museo Egizio, accompagnate da esperienze enogastronomiche immersive tra cui la degustazione del gianduiotto, dei vini del territorio e del prelibato tartufo di Alba. A conclusione la visita al Torino Outlet Village, boutique outlet a soli 10 minuti da Torino per qualche ora di divertimento e shopping. Entrambi i post tour sono la testimonianza della sinergia degli Outlet Village con il territorio circostante, attraverso la riscoperta delle eccellenze locali e della promozione attiva delle destinazioni.