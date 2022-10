Halloween speciale a Zoom

Halloween e Dia de los Muertos a ZOOM Torino, sabato 15 ottobre la prima delle 5 serate speciali!

Sabato15 ottobre si svolgerà la prima delle 5 serate speciali dedicate ad Halloween & al Dià de los Muertos al bioparco ZOOM Torino che si trasformerà in un luogo magico, allestito e animato da scheletri, zombie, fantasmi e streghe.

In questa giornata si potrà vivere il parco anche in versione serale fino alle 22.00 (possibilità di ingresso dalle 16.00 con biglietto serale) e il palinsesto delle attività si arricchirà con El Fuego Show in Anfiteatro di Petra: uno spettacolo nel quale il fuoco sarà il grande protagonista e che vedrà anche l’inserimento di momenti di giocoleria, acrobazia ed equilibrismo, con effetti scenici al limite dell’impossibile.

Si potrà inoltre partecipare ai talk serali dedicati a Hippo Underwater, Feeding Lontre, Holding Giraffe e Segreti delle tigri e poi terminare la serata cenando con menù a tema e animazione all’interno del ristorante o scegliendo il simpatico Street Food.

Durante le speciali feste bambini, giovani e adulti saranno invitati a partecipare con travestimenti da scheletri colorati o con altri travestimenti a tema per ballare e sfilare celebrando la vita, vivendo e condividendo l’atmosfera goliardica e colorata della festa del Dia del los Muertos.

ALCUNI NUMERI DI HALLOWEEN A ZOOM:

30mila caramelle e 60kg di marshmallow

2500kg di zucche e 150 kg di castagne

1 km di bandierine Halloween Experience e ragnatele

350 ballotti di fieno

35 rotoballe di fieno

60 scheletri