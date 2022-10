È finita? Maccabi Haifa-Juventus 2-0

Atzili show, ora serve un miracolo

Champions League – Quarta giornata

Atzili (2)

Al peggio bianconero di questa stagione non c’è una fine.Un primo tempo disastroso condanna la Juventus al ko sul campo del non irresistibile Maccabi Haifa.È un Inizio da incubo per i colori bianconeri ed è subito gol al 7’ di Atzili, protagonista assoluto e autore della doppietta:entrambe le reti avvengono in contropiede. Nella ripresa il risultato non cambia ed ora alla Juve servirà un miracolo per sperare di passare il turno con a grande rischio anche la qualificazione di consolazione in Europa League.Come se non bastasse piove ancora sul bagnato: si fa, nuovamente, male Di Maria: problema muscolare alla coscia destra non da poco e gravità dell’infortunio da valutare attentamente. Sicuramente salterà il derby contro il Toro e poi si vedrà.

Enzo Grassano