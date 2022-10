Record di presenze per Handanovic

Curiosità dal mondo del calcio

Tra le varie curiosità di questo campionato di calcio serie A segnaliamo che il record di presenze,tra i giocatori in attività, appartiene al portiere dell’Inter Samir Handanovic con 552 gare disputate. Sul podio alle sue spalle troviamo il bomber doriano Fabio Quagliarella con 533,terzo il portiere del Sassuolo Andrea Consigli con 440.

Il record generale di tutta la storia del calcio della serie A appartiene a Gianluigi Buffon con 657 gare disputate.

Il super portiere ex bianconero,44enne, è ancora in attività a difendere la porta del Parma in serie B.

Enzo Grassano