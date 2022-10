Cambi di residenza e di indirizzo, da oggi tramite i Caf convenzionati

Da lunedì 10 ottobre sarà possibile presentare domanda di cambio indirizzo o di residenza anche tramite i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati.

Entra quindi nel vivo un nuovo tassello del piano predisposto in questi mesi dall’assessorato ai Servizi Civici – che in una prima fase avrà carattere sperimentale – per restituire ai torinesi servizi più efficienti e vicini al cittadino, utilizzando in questo caso una rete di sportelli presenti in maniera capillare sul territorio.

I CAF interessati, in totale 102 sedi appartenenti a 12 sigle diverse, hanno stipulato nelle scorse settimane un’apposita convenzione con la Città di Torino che regola i termini per l’erogazione del servizio, che riguarderà lo svolgimento di funzioni istruttorie relative alla trasmissione dei cambi di residenza e indirizzo.

Il servizio sarà gratuito per i cittadini, mentre il Comune riconoscerà ai CAF un corrispettivo compreso tra 20 e 30 euro a domanda, legato al numero di pratiche corrette e complete che saranno trasmesse all’anagrafe.

“La convenzione con i CAF andrà a ridurre sensibilmente i tempi di prenotazione e presentazione delle nuove pratiche di cambio residenza e indirizzo, che avendo la supervisione degli addetti dei Centri sulla loro correttezza e completezza, saranno registrate più rapidamente dal personale dell’anagrafe” – ha sottolineato l’assessore ai Servizi civici della Città di Torino Francesco Tresso -. La riduzione dei tempi di registrazione delle nuove pratiche permetterà di iniziare ad erodere l’arretrato pregresso, per giungere rapidamente a tempistiche più consone all’erogazione di questo importante servizio”.

Tutte le informazioni sul servizio e sui CAF convenzionati con la Città presso cui è possibile richiedere un appuntamento sono disponibili alla pagina web http://www.comune.torino.it/anagrafe/an_caf.shtml.