Gara stregata! Torino-Empoli 1-1

Nona giornata di campionato serie A

Destro(E)

Lukic(T)

È stata una gara stregata per il Toro di Juric,oggi squalificato e sostituito dal suo vice Matteo Paro.Nel primo tempo l’Empoli è stato surclassato tecnicamente e fisicamente in ogni parte del campo ma ai granata è mancato il colpo del ko avendo sciupato 7 nitide palle goals tra cui 2 reti annullate a Miranchuk e Sanabria, entrambe per fuorigioco.Il

risultato si è concretizzato nella ripresa, Al 4′, infatti, Destro ha battuto Milinkovic con una spettacolare mezza rovesciata. Lo stesso attaccante dell’Empoli si è visto annullare il possibile raddoppio sempre per offside. Nel forcing finale, i granata hanno pareggiato al 45′ con Lukic, abbastanza fortunato nel rimpallare un tentativo di rinvio di Luperto col pallone che finisce direttamente in rete.

Solo 1 punto per il Toro che ne avrebbe meritati 3 ma,visto come si è messa la gara e col pareggio raggiunto al 90esimo,lo porta a casa senza rimanere beffato.Sabato prossimo,ore 18,il derby Torino- Juventus.

Enzo Grassano