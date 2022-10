Torino Spazio Pubblico, il progetto di cittadinanza attiva si fa strada verso il Parco di Villa Genero

Una mattinata all’insegna dell’ecologia e del senso civico, per una cinquantina di volontari di Torino Spazio Pubblico e dei McDonalds torinesi che questa mattina hanno ripulito in modo capillare i vialetti e le aree circostanti il piazzale del Parco di Villa Genero da sterpaglie e piante infestanti, con diversi cittadini che si sono fermati a ringraziare. A fine attività i partecipanti sono stati accompagnati ad una visita guidata che ha illustrato loro le piante particolari e le tante curiosità del parco collinare, da cui si gode una magnifica vista sul centro cittadino. McDonald’s ha infine donato al progetto Torino Spazio Pubblico tutte le attrezzature acquistate per l’occasione, in particolare pinze raccogli rifiuti che saranno più che valorizzate nelle mani dei volontari che ogni settimana operano nelle varie aree interessate dal progetto di cittadinanza attiva.

Domenica 9 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in collaborazione con la comunità locale del Movimento dei Focolari e Pro Natura Torino, avrò luogo un nuovo intervento comunitario di cura nel parco, lungo il Viale dei Giusti.