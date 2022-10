Juventus-Maccabi Haifa 3-1

Terza giornata Champions League

Doppietta di Rabiot e rete di Vlahovic per la Juve, David per il Maccabi

Prima vittoria in Champions League per la Juventus che resta in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Apre le marcature dopo la mezz’ora Rabiot, servito da una grande e geniale verticalizzazione di Di Maria, poi a inizio ripresa la fortissima ala argentina serve un altro assist per il mancino vincente di Vlahovic. Nel Maccabi entra Atzili e colpisce tre pali, poi è il turno di David che riapre la gara nel finale e fa calare il gelo allo Stadium.Ci pensa però Rabiot, che trova la doppietta e regala i primi 3 punti alla Juve chiudendo definitivamente i conti.

Enzo Grassano