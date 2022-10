Juventus-Maccabi Haifa, Champions League

Mercoledì 5 ottobre h.21

La bella e netta vittoria in campionato contro il Bologna ha riportato entusiasmo in casa bianconera, ma il momento difficile non sembra ancora del tutto superato. La sfida di mercoledì 5 settembre contro il Maccabi Haifa, valevole per il terzo turno di Champions League, è un’occasione molto importante per la Juventus affinché ottenga un nuovo risultato positivo.In Europa i bianconeri sono ancora a zero punti dopo 2 giornate avendo subito le sconfitte contro PSG e Benfica.

Formazioni

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Lavi, Abu Fani, Haziza; Chety; Pierrot, David.

Enzo Grassano