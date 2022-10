Litiga con il coinquilino e lo accoltella

E’ stato arrestato per tentato omicidio nella serata di ieri a Carmagnola un 25enne egiziano che ha accoltellato il coinquilino in un appartamento al termine di una lite. L’uomo, fermato dai carabinieri, ha colpito l’amico con tre fendenti con un coltello da cucina. Il ferito ora è in ospedale, ma non in pericolo di vita. I due erano in stato di alterazione per abuso di alcolici.