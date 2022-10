Grave alpinista su ghiacciaio: non aveva attrezzature e abiti adatti

È in gravi condizioni l’alpinista che ha trascorso la notte sul ghiacciaio di Bionnassay, in Valle d’Aosta a quota 3.100 metri. Non era attrezzato e aveva un abbigliamento leggero, infatti ieri pomeriggio aveva chiesto aiuto ma non riusciva a indicare la sua posizione esatta. L’alpinista parla inglese ma non ha con sé i documenti. I soccorritori, che hanno potuto recuperarlo solo questa mattina a causa del forte vento che impediva il decollo dell’elicottero, hanno detto che non era equipaggiato adeguatamente e non aveva attrezzatura e abiti adatti alla presenza su ghiacciaio. (foto archivio)