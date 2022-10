Toro dove sei? Napoli-Torino 3-1

Ottava giornata di campionato serie A

Anguissa N(2)

Kvaratskhelia N

Sanabria T

Vola il Napoli che infligge ad un irriconoscibile Torino la terza sconfitta consecutiva, netta e senza attenuanti.

Dov’è finito il Toro arrembante d’inizio stagione?il primo campanello d’allarme era già suonato,prima della pausa,con la sconfitta interna contro il Sassuolo:un Toro spento e senza idee.Adesso suona il campanello d’allarme,meglio mettere da parte ogni sogno europeo da settimo posto e Conference League,bisogna pensare a raggiungere quanto prima una tranquilla salvezza.

I granata,oggi,pagano un avvio disastroso con la squadra di Spalletti che in dodici minuti si trova avanti 2-0 e Kvaratskhelia chiude la gara con un super gol intorno al 40′. Continuano a pesare le assenze di Ricci a centrocampo (Linetty disastroso), e Vojvoda terzino con Singo inguardabile,meglio Lazaro.Bene Sanabria che segna e prova a suonare la carica, poi sfiora il secondo gol a tempo quasi scaduto prima dell’intervallo. Nella seconda frazione di gioco c’è un Toro migliore, sotto tutti i punti di vista, ma non basta. E Juric, dopo un errore evidente dell’arbitro che lo fa arrabbiare, si fa espellere.

Prossimo turno Torino Empoli in casa:vietato sbagliare con tre punti da conquistare altrimenti torneranno i vecchi incubi della lotta per non retrocedere.

Enzo Grassano