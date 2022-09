Concerti d’Autunno, il Regio ‘in giro’ per la città

Da domani al 15 ottobre, in attesa di tornare a ‘teatro’ a novembre, i complessi artistici del Regio faranno tappa in città con sei concerti che saranno ospitati al Sermig e a Palazzo Reale.

Si inizia sabato 1 ottobre nell’Auditorium Hélder Câmara’ del Sermig (piazza Borgo Dora 61) con un doppio appuntamento, alle 15 e alle 18. In programma ‘Pierino e il lupo’, favola sinfonica per voce recitante e orchestra di Sergej Prokof’ev. Si tratta di un classico per l’infanzia in cui ogni protagonista è una caricatura musicale, rappresentata da uno strumento diverso, mentre un attore narra la vicenda creando una corrispondenza perfetta tra suoni e immagini. Il maestro Giulio Laguzzi dirige l’Orchestra del Teatro Regio e l’attore Yuri D’Agostino.

Venerdì 7 e sabato 8 ottobre alle 20.30 è invece in calendario un altro doppio appuntamento nel Salone della Guardia Svizzera di Palazzo Reale. Qui si esibirà l’Ensemble di Ottoni e Percussioni Teatro Regio Torino diretto dal maestro Giulio Laguzzi in un concerto che è ‘Puro divertimento’. Squilli di tromba e danze scatenate a cavallo dei secoli e dei generi; un varietà musicale che mette insieme corali bachiani e ritmi brasiliani, musiche da film e can-can, il tango e il jazz. I musicisti si esibiranno in Fanfara da ‘Also sprach Zarathustra’ di Richard Strauss; ‘Jesus, bleibet meine Freude’ di Johann Sebastian Bach; ‘Egmont’ Ouverture di Ludwig van Beethoven; ‘Intermezzo’ da ‘Cavalleria rusticana’ di Pietro Mascagni; ‘La Fille aux cheveux de lin’ di Claude Debussy; ‘Cinema all’Italiana’ su musiche di Nino Rota, Ennio Morricone e Nicola Piovani; ‘Tico-tico no fubá’ di Zequinha de Abreu; ‘Oblivion’ di Astor Piazzolla e ‘Un americano a Parigi’ di George Gershwin.

Gli ultimi due ‘concerti d’Autunno’ saranno ancora ospitati a Palazzo Reale venerdì 14 e sabato 15 ottobre, sempre alle 20.30. A esibirsi in ‘Gran Partita’ (serenata n. 10 in si bemolle maggiore di Wolfgang Amadeus Mozart) sarà l’Ensemble di Fiati del Teatro Regio diretto dal maestro Andrea Mauri.

I biglietti sono in vendita direttamente nella biglietteria del Regio (da lunedì a sabato ore 13-18.30; domenica ore 10-14 e quarantacinque minuti prima nelle sedi dei concerti e non sono consentiti pagamenti in contanti ma è attivo il pagamento con Satispay); telefonando ai numeri 011.8815.241 e

011.8815.242 ; online su www.teatroregio.torino.it o www.vivaticket.it

Il costo del biglietto (posto unico non numerato) per i concerti al Sermig è di 5 euro mentre, per quelli a Palazzo Reale, è di 15 euro.

Per informazioni è possibile recarsi nell’ingresso degli uffici del Teatro Regio in piazza Castello 215, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30; telefonare al numero 011.8815.557; inviare una mail a info@teatroregio.torino.it o consultare il sito www.teatroregio.torino.it