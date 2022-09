Dopo diciassette anni torna lo spareggio!

Curiosità dal mondo del calcio

È una grande novità in questo campionato di calcio che potrebbe esser sfuggita a tanti appassionati: la reintroduzione dello spareggio per l’assegnazione del titolo e della permanenza in serie A,tutto questo nel caso che due squadre chiudono a pari punti al primo posto ed al diciassettesimo posto,l’ultimo utile per rimanere in serie A.

Non varrà, invece, per la qualificazione alle coppe europee per cui rimane sempre la vecchia regola degli scontri diretti ed, eventualmente,della differenza reti globale. Tornando allo spareggio esso si disputerà in una gara unica, campo neutro,senza tempi supplementari ed in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore.

L’unico spareggio, per assegnare lo scudetto, della storia del nostro campionato è stato, a Roma, il 7 giugno del 1964:

Bologna -Inter 2-0, rossoblu campioni d’Italia.

Enzo Grassano