Operaio muore incastrato in una pressa

Incidente mortale sul lavoro oggi pomeriggio a Candiolo. È deceduto un operaio di 57 anni che lavorava in una ditta di stampaggi. Il lavoratore è rimasto incastrato in una pressa industriale. Soccorso dall’elicottero del 118 non è stato possibile salvarlo. Sul posto i vigli del fuoco. I carabinieri hanno avviato le indagini.