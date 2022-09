Miss Italia, in finale per il Piemonte Giulia Giada Cordaro

ECCO LE 21 FINALISTE DI MISS ITALIA 2022

La proclamazione a Fano davanti all’arco di Augusto

Davanti all’arco d’Augusto, accolte dal calore della città di Fano, sono state proclamate le ragazze che parteciperanno alle finali nazionali di Miss Italia.

Ufficializzati anche i nomi delle seconde e terze classificate, che accederanno di diritto alle prefinali nazionali e alle prefinali regionali della prossima edizione del Concorso di bellezza.

Prima di raggiungere il palco per la proclamazione, le Miss hanno sfilato in corteo per le vie del centro storico di Fano capitanate da Miss Italia 2021, Zeudi di Palma. In testa, le ragazze delle Marche, omaggio simbolico alla Regione che ha accolto le prefinali del Concorso, in un momento particolare segnato dai drammatici fatti di cronaca di questi giorni.

A questo proposito, il corteo si è aperto con una sorta di flash-mob in piazza XX Settembre, davanti al Teatro della Fortuna, la location d’eccezione che nel week end ha ospitato i lavori della commissione tecnica presieduta dalla giornalista Maria Giovanna Maglie. Nel centro della piazza, davanti ad una grande scarpa rossa, simbolo della lotta per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, le ragazze hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’alluvione. Già nei giorni scorsi, del resto, il Concorso si era stretto al dolore dei loro familiari.

Ecco dunque l’elenco delle finaliste nazionali e delle riserve:

PIEMONTE

Giulia Giada Cordaro

Alessandra Boassi

Arianna Roselli

VALLE D’AOSTA

Francesca Poma

Ludovica Tullio

Chiara Pertile

LOMBARDIA

Martina Broggi

Gaia Zamparelli

Marta Fenaroli

TRENTINO ALTO ADIGE

Eleonora Lepore

Michelle De Pinto

Angelica Lazzerini

FRIULI VENEZIA GIULIA

Maria Franceschi

Alice Toniutti

Jannet Antonia Belabed

VENETO

Anna Tosoni

Yassine Gueye

Lucia Lorenzin

LIGURIA

Mariela Nunez

Sara Hitaj

Nicole Barbagallo

EMILIA ROMAGNA

Virginia Cavalieri

Lara Boselli

Greta Mamini

TOSCANA

Arianna Polidori

India Piccinetti

Linda Duville

UMBRIA

Cecilia Alma Levita

Clelia Andreucci

Nicole Pippi

MARCHE

Glelany Cavalcante

Giada Preziuso

Jeyzel Ann Reyes

ABRUZZO

Beatrice Gioia

Giorgia (Xhorxha) Gjinaj

Siria Di Giacomo

MOLISE

Azzurra Gallinari

Antonella Iaffaldano

Marta Porreca

LAZIO

Lavinia Abate

Carolina Stigliano

Swami Ciucci

MISS ROMA

Federica Maini

Melania Ciano

Marta Antonucci

CAMPANIA

Noemi Pirozzi

Jasmine D’Aniello

Filomena Venuso

BASILICATA

Roberta Albano

Valentina Boccarelli

Lucia Traficante

PUGLIA

Anna Pia Masciaveo

Giorgia Polimeno

Isabella Lapenna

CALABRIA

Vanessa Foti

Noemi Casella

Zari Mastruzzo

SICILIA

Anita Lucenti

Anastasia Pellegrino

Alice Carbonaro

SARDEGNA

Carolina Vinci

Jessica Molino

Matilde Soro

Assegnate, inoltre, le seguenti fasce speciali:

Miss Coraggio 2022 a Marta Fenaroli

Miss Coraggio 2022 a Zari Mastruzzo

Miss Simpatia 2022 a Nicole Schiralli

Miss Talento 2022 a Lucrezia di Matteo