TO25 Brain Storm, un concorso per gli studenti durante le Universiadi invernali

Nel lungo percorso di avvicinamento alle Universiadi invernali del 2025, oggi è stato presentato TO25 Brain Storm. Si tratta di una competizione internazionale divisa in nove discipline proposte dalle Università del Piemonte e tre scelte dagli studenti italiani che verranno sottoposte ai loro colleghi di tutto il mondo. Dodici prove della mente collegate a quelle sportive, tutto questo si terrà durante lo svolgimento delle XXXII Universiadi invernali. Ad ogni disciplina potranno partecipare un massimo di venticinque squadre provenienti da tutti i Paesi del mondo. Gli studenti italiani ammessi a TO25 Brain Storm dovranno far parte del Politecnico, Università di Torino, Piemonte Orientale e dell’ateneo delle Scienze Gastronomiche.

Ogni compagine dovrà essere composta da quattro componenti, di cui due ragazze, e ci potrà essere una riserva. Gli obiettivi di questo concorso sono: 1) Costruire una nuova forma di partecipazione con cui tentare di risolvere alcuni grandi problemi della vita contemporanea; 2) Allargare il concetto di competizione universitaria associando a quella sportiva anche quella intellettuale; 3) Selezionare alcuni talenti internazionali che si ricordino di Torino come luogo di lancio della propria carriera di ricercatori universitari al servizio della collettività; 4) Fare di Torino la città dello sport universitario associando affiancando anche le discipline intellettuali. I temi su si batteranno i concorrenti per raggiungere il gradino più alto del podio saranno la sostenibilità, inclusività, innovazione e dimestichezza con i mezzi di comunicazione digitali.

L’idea è quella di far svolgere il concorso all’interno delle Officine Grandi Riparazioni e le date saranno le medesime delle Universiadi invernali. Ciascuna squadra, oltre alla medaglia vincerà un premio con cui realizzare il proprio progetto. I primi tre classificati potranno avvalersi della consulenza di due aziende, una specializzata in head hunting e un’altra in innovazione, per verificare come inserire i giovani talenti nel mondo delle imprese o se far partire delle start up ad hoc

Marco Aceto