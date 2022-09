19 settembre 1926, nasce lo stadio di San Siro

ACCADDE OGGI

Proprio oggi compie 96 anni,a Milano, lo stadio “San Siro”, nome scelto per omaggiare il quartiere nel quale l’impianto vede la luce.L’inaugurazione avviene con l’amichevole Inter-Milan, terminata col successo dei nerazzurri per 6-3. L’impianto, costruito in 15 mesi,, nasce per iniziativa dell’allora presidente del Milan Piero Pirelli che decide di finanziarlo in tutta la sua completezza.All’inizio lo stadio è di totale proprietà dei rossoneri e contiene 35mila spettatori. Nel 1935 viene acquistato dal Comune di Milano e solamente dal 1947 ospita anche l’Inter. Nel 1980 San Siro viene intitolato alla memoria di Giuseppe Meazza, campione milanese nonché ex calciatore di Inter e Milan, mancato nel 1979.

Enzo Grassano