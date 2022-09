Interventi alla prostata: nuovissima tecnologia alle Molinette

E’ la prima volta in Italia, all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, dove è stata sperimentata nei giorni scorsi una nuovissima tecnologia. La nuova esperienza vede la presenza del medico nucleare in sala operatoria. Lo scopo è di migliorare ulteriormente la precisione dell’intervento di asportazione della prostata per via robotica assistita, grazie all’uso delle molecole nucleari.