Lanciano candeggina dal balcone: vigilessa colpita a un occhio

Una vigilessa di Moncalieri è finita all’Oftalmico di Torino dopo essere stata ferita a un occhio da candeggina caduta da un balcone in via Montebello. Anche due agenti in pattuglia con lei sono stati sfiorati. Per lei la prognosi è di sette giorni per una lesione alla cornea. Non si esclude che non si sia trattato di un evento accidentale: la pattuglia potrebbe essere stata colpita per vendicarsi di una multa.