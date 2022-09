trashchallenge, sabato 17 settembre una giornata per prendersi cura del fiume Po

In occasione del World Clean Up Day 2022, l’ASD Vie d’Acqua organizza sabato 17 settembre un’iniziativa collettiva di ripulitura volontaria delle sponde del Po, nel tratto compreso tra i Murazzi e Borgo Navile a Moncalieri, e delle zone terrestri limitrofe.

#trashchallenge – Operazione Po è un’occasione importante per sensibilizzare i partecipanti sulle opportunità di fruizione dolce e sostenibile del fiume, per fornire spunti nel ricostruire il rapporto tra uomo e corso d’acqua in chiave sostenibile, e per riflettere insieme sulla valorizzazione del territorio circostante a partire della Collina del Po, area protetta naturalista di grande rilevanza a cui l’Unesco ha attribuito il riconoscimento MaB – Man and the Biosphere quale Riserva della Biosfera.

La prima parte della giornata sarà dedicata all’attività di pulizia del fiume e delle sue sponde. A partire dalle ore 9, con ritrovo presso l’Imbarchino in viale Cagni 37, i partecipanti – volontari delle associazioni coinvolte, semplici cittadini, bikers, runners – verranno suddivisi in gruppi e saranno impegnati nelle operazioni di pulizia da terra e sul fiume, con l’ausilio delle unità remiere. La seconda parte della giornata sarà invece dedicata ad attività ludiche e didattiche a tema ambientale; sono ad esempio previste escursioni nell’area delle Vallere e lungo il fiume, accompagnati dalle Guide del Parco del Po piemontese, corsi di pagaiata con vari tipi di natante a cura delle società remiere che aderiscono all’iniziativa.