Concerti, spettacoli, proiezioni, incontri e laboratori: con Arena ManinTorino e Musica alla Spina le scuole si aprono al territorio

Concerti, spettacoli teatrali e di danza, proiezioni cinematografiche, incontri e laboratori in due diversi appuntamenti che prendono il via in questi giorni e proseguiranno fino alla prima settimana del mese di ottobre.

Arena ManinTorino e Musica alla Spina sono manifestazioni che nascono da un Patto Educativo di Comunità sottoscritto e finanziato dalla Città d e da ITER (Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile) con la partecipazione degli Istituti Comprensivi Gino Strada e Regio Parco e di alcune

associazioni del territorio.

Due esperienze significative di scuole che hanno aperto i loro edifici per renderli disponibili (sia come spazi interni, sia esterni) allo svolgimento di attività espressive che coinvolgono il territorio dando concretezza al progetto di scuola aperta ai cittadini, fulcro degli interventi educativi dalla Città di Torino. Le due iniziative mirano a contribuire all’arricchimento e alla riqualificazione dei quartieri Aurora, Rossini, Vanchiglia e Valdocco, tra i più popolosi di Torino. Direttore artistico è Giorgio Guiot.

I Patti Educativi di Comunità della Città di Torino sono accordi tra le istituzioni

scolastiche e i soggetti del territorio che si occupano di educazione e formazione (enti, musei, associazioni, ecc.) sottoscritti allo scopo di arricchire l’offerta formativa delle scuole.

Arena ManinTorino che dal 15 settembre al 2 ottobre 2022 propone

nell’accogliente arena di via Manin 18, concerti, spettacoli teatrali, proiezioni

cinematografiche, incontri e laboratori è un festival ideato e realizzato dall’istituto comprensivo Gino Strada. Si tratta della seconda parte della stagione 2022, dopo la pausa estiva: la prima si è svolta dal 28 al 3 luglio.

Il programma completo è disponibile sul sito https://www.arenamanintorino.it/

Musica alla Spina presenta dal 16 settembre al 7 ottobre presenta un cartellone di concerti , spettacoli teatrali e danza. Una giornata, domenica 2 ottobre dalle 16 alle 19.30, sarà dedicata al laboratorio di percussioni con la partecipazione di Magatte Dieng e l’associazione Tambra. Per iscrizione e informazioni: info@cantabile.it

Il programma è scaricabile dal sito https://www.musicaallaspina.it/

Gli appuntamenti di ArenaManinTorino e Musica alla Spina sono gratuiti.