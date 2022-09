Settimana della mobilità sostenibile, il programma delle iniziative

‘Un solo punto fermo: una mobilità sostenibile, condivisa e integrata’ è lo slogan scelto dalla Città di Torino per riunire le tante iniziative organizzate tra il 16 e il 22 settembre dall’Assessorato alla Mobilità, in collaborazione con Urban Lab, Legambiente, Consulta della Mobilità Ciclistica e Moderazione del Traffico, Gruppo Torinese Trasporti, FIAB Torino, Associazione Club Monopattini Torino in occasione della Settimana Europea per la Mobilità Sostenibile.

Si parte venerdì 16 con il Giretto d’Italia, l’iniziativa di Legambiente che vuole promuovere sempre di più la ciclabilità urbana e l’utilizzo della bici come mezzo di trasporto quotidiano per recarsi a scuola o al lavoro. Dalle 7.30 alle 9.30 in lungo Dora Savona angolo corso Regio Parco sarà allestito un posto di controllo per monitorare, nell’ambito della Settimana della Mobilità, quanti si recano al lavoro o a scuola utilizzando mezzi che facciano “bene” al nostro amato ambiente.Sabato 17 per tutta la giornata (e poi anche domenica 18), in piazza Castello di fronte al Teatro Regio Gtt esporrà uno dei nuovi tram Hitachi che nei prossimi mesi arriveranno sotto la Mole per rinnovare il parco mezzi a disposizione dei cittadini.

Sempre sabato, nel parcheggio di fronte alla scuola Manzoni in corso Svizzera angolo via Balme, a cura della Consulta della Mobilità Ciclistica e Moderazione del Traffico, è in programma Park(ing) Day. L’area solitamente occupata dalle vetture si trasformerà per qualche ora in uno spazio pubblico di socialità. Con l’iniziativa si intende porre l’attenzione sull’eccessiva quantità di spazio delle città occupato dalle auto private e sull’importanza della riappropriazione di questi spazi da parte dei cittadini.

Domenica 18 spazio alle pedalate con due diverse iniziative. Al mattino sarà la volta di ‘Alla Reggia di Venaria in bici!‘ con partenza alle 9 da piazza San Carlo e arrivo previsto alle 11.30 in via Mensa a Venaria. La pedalata attraverserà il territorio delle circoscrizioni 1, 5 e 7 e sarà l’occasione per far sperimentare a chi non le conosce, o non si sente ancora tranquillo a percorrerle in sella a una bicicletta, alcune delle connessioni tra centro, quartieri periferici e città metropolitana.

Nel pomeriggio, dalle 16, toccherà invece alla ‘Fancy Women Bike Ride‘. L’appuntamento è in piazza della Repubblica per una breve pedalata, aperta a tutte, per rivendicare il diritto di usare la strada come spazio pubblico da vivere, per celebrare la libertà e l’indipendenza.

Le attuali abitudini di mobilità dei torinesi e come queste potranno trasformarsi in futuro saranno al centro di due distinti appuntamenti di Urban Lab in programma lunedi 19 nella sede di piazza Palazzo di Città 8

Alle 10.30 si parlerà di ‘Come si spostano i torinesi?‘ in un incontro dedicato all’indagine sulle abitudini di mobilità dei torinesi lanciata dalla Città di Torino la scorsa primavera. L’iniziativa fa parte del progetto europeo Harmony – Spatial and transport planning tools for a new mobility era, finanziato dal programma Horizon 2020, il cui obiettivo è sviluppare strumenti integrati di pianificazione territoriale e dei trasporti per supportare le aree metropolitane nella transizione verso sistemi di mobilità più sostenibili e carbon neutral.

‘Cose che cambieranno le nostre abitudini‘ è il titolo del secondo incontro dove in un question time aperto ai cittadini verranno illustrate alcune delle principali progettualità sulle quali la Città di Torino sta lavorando e che in futuro potrebbero cambiare radicalmente le abitudini di spostamento dei torinesi: la Linea 2 della Metropolitana, la Linea tram 12 e il Maas. Per ogni iniziativa saranno presenti in sala politici, tecnici, progettisti pronti a rispondere alle domande che Urban Lab raccoglierà tra il pubblico presente in sala e collegato online.

Tra martedì 20 e giovedì 22, a conclusione della ‘Settimana’, l’attenzione resta su luoghi, progetti e trasformazioni legate alle politiche e ai servizi di mobilità a Torino e nella sua area metropolitana, Raccolte sotto il titolo ‘Dove e come ci sposteremo‘ Urban Lab organizza una serie di visite guidate. Saranno aperti al pubblico e illustrati da tecnici e progettisti i cantieri della Linea 1 Metropolitana, la Centrale della Mobilità del Comune di Torino, Città metropolitana di Torino e Regione Piemonte, gestita da 5T, il trincerone che ospiterà in futuro la Linea 12 tram.

Alle 20.30 di martedì 20 in strada antica di Collegno 208 presso il centro d’incontro l’ Associazione Club Monopattini Torino organizza un corso di sensibilizzazione al corretto uso del monopattino.

Per tutta la ‘Settimana’ da venerdì 16 a giovedì 22 settembre, Gtt offrirà ai passeggeri della Tranvia Sassi-Superga la possibilità di viaggiare con la propria bicicletta pagando solo il biglietto per il passeggero. Il trasporto delle biciclette sarà gratuito.Per ogni corsa della Tranvia sarà possibile il trasporto, in un apposito carrello, di un numero massimo di 10 bici.

Inoltre in occasione della ‘Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, l’Amministrazione istituirà, a partire dal 16 settembre con modalità e tempi diversi (la maggior parte fino al 31 gennaio dell’anno prossimo), una serie di ‘strade scolastiche‘ di fronte a 10 diversi istituti scolastici: l’istituto comprensivo Gobetti nella circoscrizione 2; l’istituto comprensivo Montalcini nella circoscrizione 3; la scuola primaria Duca d’Aosta, la scuola media Dante Alighieri e la scuola media John Kennedy nella circoscrizione 4; l’istituto comprensivo Anna Frank scuola primaria XXV aprile – scuola infanzia Walt Disney nella circoscrizione 6; l’asilo nido San Giulio d’Orta scuola infanzia e l’istituto comprensivo Regio Parco scuola infanzia “Madre Teresa” nella circoscrizione 7; l’istituto Comprensivo di via Sidoli e la scuola dell’Infanzia Europea nella circoscrizione 8.

Una magnifica opportunità per rendere le aree davanti alle scuole dei luoghi tranquilli, adeguati, di aggregazione e socialità, uno dei primi spazi che bambini e ragazzi vivono intensamente, dove fanno le loro prime amicizie, gustano la libertà dello stare da soli, sperimentano le prime autonomie e le prime relazioni sociali.

Il programma delle iniziative della Settimana della Mobilità è pubblicato sul sito della Città all’indirizzo http://www.comune.torino.it/mobility-week/