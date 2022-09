Juventus-Benfica 1-2. È notte fonda!

Seconda giornata girone Champions League

Milik(J)

J.Mario, Neres(B)

Juve sempre più giù ed è crisi nera.

Seconda sconfitta consecutiva in Champions League,questa volta in casa,avversario un non irresistibile Benfica che ha dimostrato sul campo più di quanto era accreditato alla vigilia.

Bianconeri senz’anima,senza gioco e soprattutto senza grinta:quella mentalità vincente di non arrendersi mai è svanita e lo stesso mister Allegri è in confusione tecnico tattica totale.Una Juve che senza i big Pogba,Di Maria,Chiesa,Vlahovic inesistente si eleva a squadra di rango normale battibile senza grandi difficoltà

Questo crollo casalingo complica di molto la possibilità di superare il girone di Champions League: il Benfica vince 2-1 meritatamente.Al vantaggio iniziale di Milik rispondono il rigore dell’ex Inter Joao Mario e Neres. I bianconeri di Allegri restano bloccati a 0 punti ed incassano i fischi dello stadio, mentre il Benfica di Schmidt centra la dodicesima vittoria consecutiva e rame in vetta a 6 punti con il Paris Saint Germain.

Enzo Grassano