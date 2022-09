‘La cultura che non conosce confini’. Presentazione del programma della nuova stagione del Circolo dei lettori

Il Circolo dei lettori ha presentato il calendario della prossima stagione 2022 ‘La Cultura è in Circolo: l’Autunno dei lettori è al Circolo’, una proposta culturale ricca di appuntamenti e festival che trasporta il lettore in un viaggio che parte da Torino, passa da Novara, arriva a Chambery per poi diffondersi in tutta Europa.

Si tratta di “un’altra sfida! Un programma sempre più variegato e sempre più pluralista. La dimostrazione che la cultura è senza confini e che il Circolo non conosce confini” spiega Giulio Biino, presidente della Fondazione Circolo dei lettori e del Salone del Libro di Torino.

La Fondazione si propone come pilastro culturale fondamentale promuovendo la lettura e il saper leggere, richiamando a sé un pubblico diversificato, inserendo tra i suoi obiettivi la ricerca del pensiero critico e il dare voce a chi non ce l’ha.

Il Circolo ospiterà numerosi autori di fama internazionale tra i quali Cristina Comencini, Marco Missiroli, Ernesto Ferrero, i Premi Strega Mario Desiati e Francesco Piccolo, David Quammen, il Premio Nobel Orhan Pamuk, Emanuele Trevi e Altan. Durante i festival in agenda come ‘Vis-à-Vis’, ‘Torino Spiritualità’, ‘Festival del Classico’ e ‘Scarabocchi’ e il ciclo di incontri ‘È la stampa, bellezza. Giornaliste che raccontano giornaliste’ i protagonisti invitati saranno chiamati a discutere di argomenti di cultura e attualità.

L’offerta del palinsesto – realizzata anche grazie alle numerose collaborazioni con alcune tra le più significative istituzioni e realtà culturali di Torino e del Piemonte – spazia dagli incontri con gli autori, ai festival, dai gruppi di lettura, ai laboratori e agli spazi per i bambini, i lettori di domani.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito https://torino.circololettori.it/





di Eleonora Tirelli