Oltre 37 Mln di Euro per più di 20 edifici scolastici: approvata anche la manutenzione straordinaria della scuola Boncompagni

Approvate in Giunta Comunale questa mattina le delibere con cui, grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si finanziano gli interventi di manutenzione straordinaria per 21 edifici scolastici. Nel dettaglio, si tratta di una delibera che destina, tra gli altri, 28 milioni di euro all’edilizia scolastica e una delibera con cui si approva il finanziamento di 3,5 milioni di euro per la riqualificazione della scuola secondaria di primo grado Vian. Inoltre, sono stati ammessi al finanziamento anche altri due progetti, presentati tempo fa al Ministero, che prevedono la costruzione di due poli per l’infanzia in via Verolengo e corso Massimo d’Azeglio.

Nella prima delibera si finanziano sei interventi di edilizia scolastica riguardanti la manutenzione straordinaria di 20 scuole. Nello specifico i 28 milioni sono così divisi: 16 milioni saranno destinati al prosieguo della messa in sicurezza e l’adeguamento normativo del patrimonio scolastico cittadino (18 scuole), divisi equamente nelle quattro aree della città (4 milioni per le aree Nord – Circoscrizioni 5 e 6, Est – Circoscrizioni 1, 7, 8, Ovest – Circoscrizioni 1,3,4, Sud – Circoscrizioni 2 e 8); 6,5 milioni per il restauro e l’adeguamento normativo della scuola Boncompagni in via Vidua; 5,5 milioni di euro per il restauro e l’adeguamento normativo della scuola Pestalozzi in via Banfo. Le scuole delle aree sopracitate saranno coinvolte da interventi di adeguamento igienico-sanitario, antincendio e architettonico, mentre per le scuole Boncompagni e Pestalozzi sono previste anche opere di restauro. L’inizio dei lavori, per tutte le scuole, è previsto per l’anno scolastico 2023/2024 e terminerà nel 2026.

Di particolare rilevanza sono i lavori dell’istituto Boncompagni, scuola di altissimo valore storico (già protagonista del Libro Cuore di De Amicis), per la quale ci sarà un altro investimento di un milione e mezzo circa di euro per l’efficientamento energetico con i fondi del Ministero dell’Interno, rendendo così l’edificio protagonista dei 2 diversi interventi che avevamo programmato per dare completezza.

Un’ulteriore delibera dà il via ad un altro importante intervento di edilizia scolastica: la scuola secondaria di primo grado Vian di via Stampini 25, per un importo totale di 3,5 milioni di euro. Una volta terminata la validazione tecnico-economica, la tappa successiva riguarderà l’affidamento dei lavori, che comprendono non solo l’isolamento di coperture e pareti perimetrali, ma anche il rifacimento della palestra e delle sale igieniche e la sostituzione degli infissi. Come con i precedenti finanziamenti, anche questi lavori inizieranno nell’anno scolastico 2023/2024 e termineranno nel 2026.

Buone notizie anche per gli edifici destinati alla fascia 0-6, a cui saranno dedicati due nuovi poli educativi costruiti ex novo. I finanziamenti ammontano a 6 milioni di euro, 3 per ogni polo, con i quali sarà possibile costruire due edifici, uno in via Verolengo 29 (per consentire lo spostamento delle bambine e dei bambini attualmente ospitati in alcuni locali degli edifici residenziali di via Orvieto, in gestione all’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale) e uno in corso Massimo d’Azeglio (a seguito della demolizione di un vecchio prefabbricato non più utilizzato come scuola dell’infanzia).

Secondo l’assessora all’Istruzione la scuola è un bene preziosissimo per la nostra società e una priorità dell’Amministrazione. La scelta di indirizzare una parte significativa delle risorse ricevute dalla Città alla scuola è una scelta strategica e determinante. Il presente e futuro della Città e la rigenerazione urbana nel senso più profondo passano, dunque, dalla scuola, fin dalla più tenera età. Ecco perché gli interventi sono destinati sia alla fascia di età 0-6 che alla 6-13. Bambine e bambini, ragazze e ragazzi passano gran parte della loro giornata a scuola, per questo è fondamentale assicurare loro un ambiente sano e all’avanguardia e delle infrastrutture che siano al passo anche con le esigenze ambientali. Durante i lavori saranno utilizzati materiali il più sostenibili possibile con il fine di ridurre l’impatto ambientale. Verranno creati laboratori e altri spazi innovativi, nell’ottica di scuole sempre più aperte al territorio. L’assessore inoltre esprime soddisfazione per la ristrutturazione tanto attesa e desiderata della scuola Boncompagni, che vedrà realizzarsi i due cantieri previsti e attesi da tempo.