Juventus-Salernitana 2-2: una partita pazzesca!

Sesta giornata di campionato serie A

Juventus -Salernitana 2-2

Candreva(S) Piatek(S)

Bremer e Bonucci (J)

È successo di tutto tra la Juve e la Salernitana:ci sono voluti ben 104 minuti per sancire un pareggio giusto ma maturato in circostanze incredibili.I

bianconeri ottengono un rigore che Bonucci si fa parare realizzando sulla respinta, poi subito dopo si portano sul 3-2 con gol di Milik su azione d’angolo. L’attaccante polacco viene espulso per eccesso di esultanza (era già stato ammonito), si accende una mischia furibonda in campo, altri rossi per Cuadrado e Fazio, quindi Marcerano grazie al VAR annulla la rete per fuorigioco sulla traiettoria di Bonucci. I granata ottengono un punto che avevano visto sfumare all’ultimo dopo un’ottima prestazione.

Per la Juve continua la crisi di gioco e risultati.

Tabellino

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio (18′ st Alex Sandro); McKennie (40′ st Soulè), Paredes, Miretti (18′ st Fagioli), Kostic (34′ st Danilo); Kean (1′ st Milik), Vlahovic. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Danilo, Alex Sandro, Milik, Gatti, Rugani, Soulé, Iling, Fagioli All. Massimiliano Allegri

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, L.Coulibaly, Maggiore (36′ st Kastanos), Vilhena (55′ st Sambia), Mazzocchi; Dia (36′ st Bonazzoli), Piatek (16′ st Botheim, 55′ st Gyomber). A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Bradaric, Sambia, Bonazzoli, Botheim, Valencia, Kastanos, Gyomber, Capezzi, Motoc, Iervolino, Pirola. All. Davide Nicola.

ARBITRO: Marcenaro di Genova.

MARCATORI: 18′ pt Candreva (S), 50′ pt rig. Piatek (S), 6′ st Bremer (J), 48′ st rig. Bonucci (J)

Note aggiuntive

Al 48′ st Bonucci (J) sbaglia un rigore (parato); al 51′ st espulso Milik (J) per doppia ammonizione; al 53′ st gol annullato a Milik (J) dopo revisione al VAR; al 52′ st espulso Fazio (S) per comportamento scorretto; al 54′ st espulso Cuadrado (J) per comportamento scorretto; espulso al 54′ st l’allenatore della Juventus Allegri; st espulso Milik (J) per doppia ammonizione; Ammoniti: Paredes, Kean, Bremer e Milik (J); Fazio, Piatek e Sepe (S); Maggiore (S); Recupero: 3′ pt, 10′ st

Enzo Grassano