Fino all’11 settembre a ZOOM Torino l’Infinity Party

Manca poco all’inizio della scuola, ma perché non approfittare di queste ultime giornate di vacanza per fare il pieno di divertimento e ottenere 2 mesi di ingressi omaggio al Bioparco?

Fino all’11 settembre si svolge, a ZOOM Torino, l’Infinity Party: una settimana ricca di giochi, musica e tanto svago.

Tutti i giorni, dalle 11.00 alle 19.00 nella zona solarium di Bolder Beach giochi a premio animatori intratterranno le famiglie.

Venerdì, sabato e domenica, la musica sarà la protagonista. si aggiungeranno al palinsesto baby dance e DJ Set con revival anni ’90 e Commerciale per grandi e piccini. Le attività si svolgeranno fino alle 21.

Come sempre, sarà possibile visitare tutto il parco alla scoperta dei 9 habitat e degli oltre 300 animali ospitati, partecipare ai talk con i biologi in programma e godersi le due spiagge, Bolder e Malawi Beach, per nuotare accanto a pinguini e ippopotami, separati solo da una vetrata.