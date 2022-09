Con Autolook Week il centro di Torino diventa un museo a cielo aperto per le auto più belle

Sarà un piacere per gli occhi, non solo degli amanti delle automobili che potranno osservare da vicino e gratuitamente in una piazza San Carlo trasformata in un museo a cielo aperto più di 50 modelli iconici di tutti i tempi di Formula 1, Rally, Endurance e Moto GP.

Fino a domenica – dopo il vernissage di ieri con la cerimonia di premiazione degli Autolook Awards e lo show dinamico che ha chiuso la giornata inaugurale in una piazza colorata di pubblico e di tanto entusiasmo – Autolook Week Torino offrirà una passeggiata nelle emozioni del motorsport, tra quei modelli che ne hanno scritto la storia e che sono entrati di diritto nei ricordi e nell’immaginario degli appassionati.

Oggi, giovedì 8 settembre, in piazza San Carlo a partire dalle ore 17.30 protagonista la Moto GP con i piloti ufficiali della Casa reduci dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, Alex Rins e Kazuki Watanabe, che incontreranno i fan per firmare autografi e scattare selfie.

Alle ore 18.30 gli stessi piloti, insieme a Marco Lucchinelli, pilota campione del mondo MotoGP classe ’81, daranno vita a una parata tra piazza San Carlo e via Roma, fino a piazza Carlo Felice.

Sempre oggi pomeriggio alle ore 18, presso le OGR a Torino, si svolgerà la tavola rotonda “Dalla pista, alla strada”. Tema dell’incontro, aperto al pubblico, l’interscambio tecnologico tra le auto da competizione e le vetture di serie nei diversi momenti storici.

Tutto accompagnato da una serie di mostre con gli scatti più belli del motorsport, immagini spettacolari e iconiche che raccontano i sorpassi e i momenti indimenticabili degli ultimi decenni dei Gran premi di Formula 1, disegni e quant’altro, visibili in due mostre alle Ogr e lungo via Po.

Sabato 10 settembre, dalle 10 con partenza da piazza San Carlo e poi, alle 17 per il ritorno verso il centro della città, sarà la volta della rievocazione storica Torino-Stupinigi-Torino di modelli ultracentenari organizzata da ACI Torino in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Automobile, mentre domenica 11 settembre alle 17.30 sarà il momento di supercar e hypercar moderne, esemplari di tecnologia e design in sfilata nelle strade della città.