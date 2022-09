Accoltellato per rapina e operato d’urgenza

A Sauze d’Oulx un cittadino di origine romena privo di documenti è stato ritrovato davanti al bar Derby con una profonda ferita da arma da taglio al collo. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale di Susa e poi spostato alle Molinette in codice rosso. È stato operato e le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Ha detto di essere stato rapinato ma sui motivi dell’aggressione sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.