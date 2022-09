Juve: esordio con sconfitta

Prima giornata Champions League

Paris Saint Germain -Juventus 2-1

Mbappe 2(PSG)

McKennie(J)

Comincia male la Juve in Champions League:finisce 2-1 per il Paris Saint Germain.I francesi subito in avanti dopo appena sei minuti con Mbappé, che raddoppia al 22′.Quando sembra che il PSG può dilagare si riprende la Juve che accorcia le distanze con McKennie e un finale di partita in crescendo, che però non basta. I primi 3 punti della Champions sono del Paris.

Per i bianconeri una buona prova dal centrocampo in su, complici anche i tanti spazi concessi dal Paris, che dopo il 2-0 ha praticamente smesso di giocare.Zero punti alla prima, e Juve già costretta ad inseguire il Benfica,che vince,al debutto, con il Maccabi.

Si qualificano agli ottavi le prime 2 di ogni girone.

Tabellino

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi (33′ st Mukiele), Vitinha (33′ st Danilo Pereira), Verratti (41′ st Renato Sanches), Nuno Mendes; Messi (39′ st Soler); Mbappé, Neymar. A disposizione: Navas, Ekitike, Rico, Bernat, Ruiz, Sarabia. All.: Galtier

JUVE (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado (29′ st De Sciglio), Rabiot (42′ st Kean), Paredes, Miretti (1′ st McKennie), Kostic; Vlahovic, Milik (23′ st Locatelli). A disposizione: Pinsoglio, Rugani, Fagioli, Soulé, Garofani, Gatti, Alex Sandro. All.: Allegri

Enzo Grassano