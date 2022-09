Il Toro vola!

Quinta giornata di campionato serie A

Torino-Lecce 1-0

Vlasic

Un gran bel Toro batte un tosto Lecce

e vola in classifica a 10 punti in piena zona Europea,issandosi al quarto posto assieme alla Roma ed alla sorpresa Udinese.

Quella di stasera è stata una partita dove i granata hanno mostrato una grande maturità,passando in vantaggio con un bel gol di Vlasic su bellissimo passaggio filtrante di Vojvoda.

Il susseguirsi della gara è stato ben controllato dagli uomini dell’allenatore granata in seconda Paro che ha sostituito Juric colpito dalla polmonite.

Tutta la squadra ha giocato bene:grande collaborazione tra i reparti senza mai entrare in affanno di fronte agli attacchi del Lecce.

Da segnalare il positivo esordio del giovane diciottenne centrocampista turco Ilkan.Sontuosa la prova di Capitan Rodriguez.Sabato,alle ore 18,il big match a Milano contro l’Inter,dietro al Toro in classifica con 9 punti insieme alla Juve.

Un esame di grande maturità per i granata di Juric.

Enzo Grassano