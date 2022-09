Quinta giornata serie A Fiorentina -Juventus 1-1

Kouamè(F)

Milik(J)

Una bella gara e tante emozioni a Firenze,stadio Franchi. Nell’anticipo della quinta giornata di Serie A tra Juve e la Fiorentina finisce 1-1.È stata una partita molto tirata, ma è la squadra viola ad uscire dal campo con più rimpianti. Succede quasi tutto nel primo tempo. Servito da Kostic, Milik (9′)segna il suo secondo gol consecutivo sbloccando la gara con un tocco di pancia, poi Kouame (29′) rimette tutto in parità con un gran contropiede dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dai bianconeri. Successivamente l’eroe di giornata,il portiere bianconero Perin salva la squadra di Allegri parando un rigore a Jovic (44′). Nella ripresa un altro grande intervento del portiere della Juve su tiro di Amrabat. Per Vlahovic 90′ in panchina,per la Juve un punto guadagnato.

Enzo Grassano