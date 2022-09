Rapinatore inseguito dal direttore del discount

Nei giorni scorsi, personale della squadra volante del Commissariato Barriera di Milano ha tratto in arresto un cittadino italiano cinquantacinquenne per rapina impropria.

Durante un servizio di controllo del territorio in Strada San Mauro, gli agenti hanno assistito alla fuga di un soggetto seguito a stretto giro da un altro uomo. Il fuggitivo, che non si fermava all’alt della Polizia di Stato, si allontanava dirigendosi verso via Torre Pellice.

All’intervento degli agenti, l’uomo opponeva una strenua resistenza rifugiandosi all’interno di un cantiere e brandendo una bottiglia di vetro, prima di essere definitivamente bloccato. A seguito della perquisizione, i poliziotti rinvenivano vari prodotti di genere alimentare oltre che per l’igiene personale nascosti all’interno del suo zaino.

La merce rinvenuta si è poi scoperto essere provento di una rapina che il soggetto avrebbe commesso poco prima ed a causa della quale era inseguito dal Direttore del discount. La merce veniva riconsegnata al titolare e l’uomo, un cittadino italiano con numerosi precedenti di Polizia specifici, veniva arrestato.