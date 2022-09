Marengo e Miglio, chi sono i nuovi cardinali piemontesi

Tra i 20 nuovi cardinali nominati nei giorni scorsi dal Papa ci sono due piemontesi, monsignor Giorgio Marengo di Cuneo e monsignor Arrigo Miglio di San Giorgio Canavese.

Padre Marengo è nato a Cuneo il 7 giugno del 1974 ma è un torinese d’adozione. A 48 anni di età è divenuto il più giovane cardinale del mondo. Nel capoluogo subalpino ha infatti vissuto dagli anni Ottanta come scout, parrocchiano a Sant’Alfonso Maria de Liguori e ha studiato Filosofia presso la Facoltà teologica dell’Italia Settentrionale e Teologia alla Gregoriana di Roma. É diventato Missionario della Consolata il 24 giugno del 2000 ed è stato ordinato sacerdote il 26 maggio 2001 a Torino dal cardinale Severino Poletto. Dal 2003 è in Mongolia: il mandato missionario gli venne consegnato al Santuario della Consolata. Il 2 aprile del 2020 è stato nominato Prefetto Apostolico di Ulan Bator, la capitale della Mongolia, e l’8 agosto dello stesso anno è avvenuta la consacrazione episcopale da parte del Cardinale Luis Tagle al Santuario della Consolata. Tra i nuovi porporati c’è anche un altro piemontese, monsignor Arrigo Miglio, nato a San Giorgio Canavese il 18 luglio 1942. Dopo gli studi nel Seminario di Ivrea e l’anno propedeutico nel Seminario di Torino, ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana ed il Pontificio Istituto Biblico in Roma. Padre Miglio è stato docente di Sacra Scrittura presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e vice assistente nazionale degli Scout e Assistente Generale dell’Agesci. Eletto alla sede vescovile di Iglesias il 25 marzo 1992, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 25 aprile dello stesso anno. Il 20 febbraio 1999 è stato trasferito a Ivrea. Il 25 febbraio 2012 è stato nominato Arcivescovo di Cagliari fino al 16 novembre 2019.