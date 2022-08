Addio a storico usciere comunale: stava per compiere 60 anni

Alberto Ricardi, storico usciere del Comune di Vercelli è morto per un malore improvviso. Avrebbe compiuto 60 anni il prossimo 8 ottobre. La scomparsa ha suscitato vasto cordoglio in citta’ . Era da tutti conosciuto come persona disponibile, che “smistava” con cordialità le persone che si recavano negli uffici degli amministratori e della segreteria generale.

NOTIZIE DAL PIEMONTE