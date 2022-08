L’ippodromo di Vinovo riparte

Lo stop è stato breve, esattamente come aveva promesso Hippogroup Torinese, e per la pista di Vinovo 27 agosto è già tempo di riaprire i cancelli. Da qui a metà un calendario fitto, arricchito da Gran Premi di lusso come l’Orsi Mangelli in programma il 1° novembre. Intanto si ricomincia con otto corse, al via dalle 18.55, 64 cavalli in pista e il sottofondo musicale di Franco Fassi, amico dell’impianto torinese, che intratterrà il pubblico.

Al centro del programma il Premio Perù che presenta una bella novità: Showmar, grazie all’assenza di Andrea Guzzinati impegnato a Follonica, sarà affidato questa volta a Marco Smorgon. Avrò concorrenti importanti, come Ugolinast allieva di Santo Mollo reduce dalla vittorie nel Quinté di luglio, oppure ancora Bacco Del Ronco che avrà alle guide Flavio Martinelli.

Interessante anche la seconda corsa del programma che vedrà in pista i due anni. Favorito d’obbligo Emerson, pupillo di Salvatore De Lorenzo che fa mostrando spunti interessanti. Al debutto invece Eveline Bar, sorella di Zaccaria Bar e Corazon Bar, al via con il numero 1 e affidata a Santino Mollo. Accanto a lei Ebano Degli Dei, ma attenzione come sempre al debuttante di Marco Smorgon, Efrem.