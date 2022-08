Milik alla Juve!

Gran colpo di calciomercato per i bianconeri di Max Allegri che si assicurano il vice Vlahovic.

Sarà già disponibile per la sfida di domani contro la Roma. Guadagnerà 2,5 milioni di euro all’anno e arriva alla Juve in prestito per 500mila euro con diritto di riscatto (3 anni di contratto) a 7,5 milioni.

Arriva dal Marsiglia e con un passato al Napoli.È un centravanti alto, forte di testa,piede sinistro vellutato con un gran senso del gol.Attaccante della nazionale polacca da un decennio,ama svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento.

Enzo Grassano