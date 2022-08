Sorteggio agrodolce per le italiane!

Male per l’Inter,bene al Milan, la Juve rischia ed il Napoli sorride a metà.

Possiamo sintetizzare così l’esito del sorteggio Champions League in Turchia ad Istanbul, dove le nostre quattro squadre hanno conosciuto le avversarie che affronteranno nella prossima Champions League. Alla fine è andata decisamente male ai nerazzurri, che sfideranno 2 squadroni come Bayern Monaco e Barcellona, ma anche la Juve non è contenta visto che dovrà vedersela con Messi, Mbappé e Neymar e con un Benfica sempre insidioso. E’ andata meglio al Napoli, perché, Liverpool a parte, Ajax e Rangers sono alla portata degli azzurri:benissimo il Milan: il Chelsea è davvero pericoloso, ma il passaggio del turno i rossoneri se lo giocheranno contro le più che abbordabili Salisburgo e Dinamo Zagabria.

Ecco i gironi con le squadre italiane

Gruppo A

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

Gruppo C

Bayern

Barcellona

Inter

Viktoria Plzen

Gruppo E

Milan

Chelsea

Salisburgo

Dinamo Zagabria

Gruppo H

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa

Enzo Grassano