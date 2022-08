Fine agosto bollente con massime oltre i 30 gradi

Anche gli ultimi giorni di agosto in Piemonte saranno segnati da temperature oltre i 30 gradi.

Ieri le stazioni meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) hanno registrato una massima di 34.4 gradi ai Giardini Reali di Torino, 34.3 a Nizza Monferrato (Asti), 33.8 a Moncalieri, 33.7 a Villanova Solaro (Cuneo), 33.3 a Sezzadio (Alessandria). Nei prossimi giorni ancora massime oltre i 30 gradi, con possibile afa in pianura e caldo torrido giovedì, in alcune aree del Torinese, del Biellese e del Verbano-Cusio-Ossola. Previsti temporali, nelle zone alpine e prealpine, nella giornata di venerdì, quando il Piemonte sarà attraversato da una debole onda atlantica.