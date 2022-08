Sampdoria -Juventus 0-0

Frenata Juve!

2’giornata serie A

È stata una bella e godevole partita quella disputata a Marassi tra Sampdoria e Juventus.Belle giocate, molte occasioni ma il match termina 0-0. Un risultato giusto e che accontenta soprattutto i blucerchiati i quali conquistano il primo punto in campionato. Meglio la Samp nel primo tempo con una traversa colpita da Leris. Nella ripresa la Juve prova tante volte la via del gol e l’occasione più ghiotta capita a Kostic proprio nel secondo tempo che si fa parare la conclusione da Audero e poi Quagliarella è impreciso davanti a Perin che annulla il possibile vantaggio doriano.Male Vlahovic che nel primo tempo non ha visto palla.Molto negativa la prova di Bremer che ad inizio partita si lascia infilare dal passaggio filtrante di Sabiri che spedisce Leris solo davanti a Perin. Qualche sbavatura di troppo. L’assenza di Bonucci sembra averlo destabilizzato.

Tabellino

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello (72′ Murru); Vieira (78′ Depaoli); Leris, Rincon (68′ Verre), Sabiri, Djuricic (72′ Villar); Caputo (78′ Quagliarella). A disposizione: Contini, Ravaglia, Leverbe, Murillo, Gabbiadini, Yepes, Malagrida. Allenatore: Giampaolo

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro (46′ De Sciglio); McKennie (62′ Miretti), Locatelli (84′ Rovella), Rabiot; Cuadrado (77′ Kean), Vlahovic, Kostic. A disposizione: Pinsoglio, Garofani, Rovella, Gatti, Bonucci, Zakaria, Soulé, Fagioli. Allenatore: Allegri.

Enzo Grassano