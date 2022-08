Ultimi due appuntamenti con la rassegna Aostaclassica al Forte di Bard. Da non perdere il concerto di Tony Hadley, Tony Hadley swings in Bard, domenica 21 agosto 2022, alle 21.30 in Piazza d’Armi. Ex frontman degli Spandau Ballet, Hadley è uno dei cantanti più autorevoli nella storia del pop mondiale, è stato premiato con una medaglia d’oro dalla British Academy of Composers and Songwriters, è un’autentica icona musicale degli anni ’80.

Il concerto al Forte di Bard è un progetto appositamente concepito e che prevede la costituzione di una Big Band di soli musicisti valdostani e provenienti per la gran parte dalla Scuola di Formazione e Orientamento Musicale (Sfom) e dal Conservatoire de la Vallée d’Aoste che accompagneranno Tony Hadley in questo viaggio musicale.

Biglietti:

Domenica 21 agosto – ore 21.30

Primo settore: 46,00 euro

Secondo settore: 40,25 euro

Terzo settore: 34,50 euro

Prevendita

La rassegna si concluderà venerdì 26 agosto, sempre alle ore 21.30, con lo spettacolo Pierino, il lupo e l’altro, un originale concerto dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, con il racconto di Arturo Brachetti. Il progetto nasce dall’idea di creare un’occasione per ampliare il pubblico della musica sinfonica con una formula originale, capace di coinvolgere e divertire le famiglie: una vera e propria attività di divulgazione musicale.

La base di partenza di Pierino, il lupo e l’altro è l’Ensemble Symphony Orchestra, una delle più conosciute orchestre nell’ambito nazionale che ha fatto della versatilità delle sue cifre stilistiche. La parte musicale si appoggia al racconto di Arturo Brachetti, uno degli artisti teatrali italiani più noti al mondo, qui impegnato in veste di voce narrante.

Biglietti:

Venerdì 26 agosto – ore 21.30

Primo settore: 40,25 euro

Secondo settore: 34,50 euro

Terzo settore: 28,75 euro

Prevendita