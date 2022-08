La pausa di pioggia è quasi finita, torna il caldo estivo

L’ondata temporalesca degli ultimi due giorni è in fase di esaurimento e nel fine settimana le temperature in tutto il Piemonte saranno nuovamente da piena estate, con massime oltre 30 gradi. I temporali più abbondanti si sono verificati nel nord della regione. In 24 ore la rete di stazioni meteo di Arpa ha riscontrato 130 millimetri a Sambughetto (VCO), 94.8 a Cursolo (VCO); a Biella 103.4 mm, a Cannobio, mentre sul lago Maggiore, 82.4.