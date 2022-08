Telenovela burocratica

Sembra una serie tv “thriller”, non in ambito poliziesco ma burocratico. Ricorderete che il titolare di un’attività commerciale con più punti vendita a Torino e nel territorio ci aveva scritto una lettera, che vi riproponiamo per rammentarvi la vicenda:

“Ricevo una pec dall’agenzia delle Dogane, che mi informa dell’avvenuta estrazione nell’ambito della lotteria dei corrispettivi, di un biglietto virtuale associato a un documento commerciale emesso dalla nostra attività. Vedo l’orario e stamattina vado in corso Sebastopoli presso gli uffici indicati, con tutti i documenti per il ritiro del premio. Entro e un signore mi fa attendere. Poi dopo essere andato nell’ufficio di competenza mi dice: al momento i tre addetti sono in ferie, venga martedì 16 perché gli uffici sono aperti solo lunedì e martedì (mentre l’ orario indicato nella lettera specifica chiaramente dal lunedì al venerdì). Gli addetti non potevano andare in ferie uno alla volta? Bisogna sempre stare zitti e perdere tempo per queste storie di ordinaria burocrazia?”.

Quindi tutto a posto? L’imprenditore ci fa sapere di aver parlato con il centralino dell’ente, convinto di poter avere un appuntamento il 16 per sbrigare la pratica. Al telefono dapprima gli dicono di chiamare dopo le 10,30 per verificare se il funzionario o la funzionaria addetta a quelle problematiche è in sede o ancora in ferie. Tralasciando il fatto che l’orario di apertura indicato nella lettera è previsto ben prima di quell’ora, fatto sta che il funzionario non è in sede e “probabilmente “ dice il centralinista, rientrerà lunedì prossimo. Ma il centralinista non conosce il piano ferie. Insomma, storie di ordinaria burocrazia. E il nostro imprenditore, rassegnato, richiamerà lunedì per vedere se “il dottore” sarà finalmente in stanza.