Perr Schuurs nuovo calciatore granata: è l’erede di Bremer

Calciomercato Serie A, Gran colpo Toro!

Una grande ed ottima operazione di mercato targata Cairo/Vagnati:il costo totale è di 9.5 milioni più 3.5 di bonus e il 15% sulla futura rivendita

Il forte calciatore olandese, 23 anni a novembre, è un difensore dell’Ajax e della nazionale Under 21dell’Olanda.Dotato di un gran fisico(1.91 altezza per 88kg di peso),agisce prevalentemente come centrale di difesa nella difesa a 3,con predilizione a stare sulla zona destra,nella difesa a 2.Molto forte nel colpo di testa, Schuurs è un ambidestro con i piedi molto educati nel trattare la palla, è dotato di grande tecnica come insegna la scuola AJAX.È stata la prima scelta per sostituire Gleison Bremer, andato alla Juventus.

Enzo Grassano